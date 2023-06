Quel est le meilleur endroit de la Voie lactée pour rechercher des signes de vies extraterrestres ?

Il existe deux grandes catégories de signaux radio extraterrestres potentiels :

les émissions intentionnelles (de balises posées ou envoyées par une intelligence)

les fuites de rayonnement émanant de technologies (par exemple, les satellites ou les ondes radio)

Seti se concentre sur les émissions intentionnelles venant de la région centrale de la Voie lactée, qui a une forte densité d’étoiles et peut-être d’exoplanètes habitables autour. "De toutes les directions du ciel, la ligne de visée vers le centre galactique offre la plus grande propension à l’émergence de la vie intelligente", ont expliqué les scientifiques à SciNews. De plus, le centre semble un endroit stratégique pour pouvoir envoyer un signal le plus facilement et efficacement au reste de la galaxie.