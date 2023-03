Quel est le meilleur doudou d’après la science ?

Pasquale Nardone a relevé un article publié dans The Journal of Positive Psychology, fin janvier, par Anne-Sophie Tribot, de l’Université Paul Valéry à Montpellier.

Il s’agit d’une étude qui visait à comprendre quels paramètres scientifiques jouent le plus grand rôle dans le réconfort que procurent les oursons en peluche. Et cela, quel que soit l’âge de la personne, car le doudou reste un objet d’attachement pour de nombreux adultes également. On pense par exemple à Mr Bean, avec son tout petit ourson qui bouge dans tous les sens.

En somme, pourquoi choisit-on telle peluche plutôt qu’une autre ?

Les chercheurs ont essayé de déterminer les caractéristiques des ours en peluche qui ont la plus grande charge émotionnelle, le plus grand pouvoir de réconfort, en analysant leurs propriétés visuelles, olfactives et kinesthésiques.