Quel est le meilleur changement d'entraîneur de l'histoire du championnat ? Il y a "bagarre" sur le plateau de La Tribune

Scott Parker vient d'arriver au FC Bruges, Brian Riemer a débarqué à Anderlecht il y a un mois et demi... La "valse" des entraîneurs, c'est une des spécialités de la Pro League ! Lundi soir, deux des chroniqueurs présents sur le plateau de La Tribune, Philippe Albert et Stephan Streker, en ont profité pour désigner ce qu'ils considèrent comme le meilleur changement d'entraîneur - en cours de saison - de l'histoire de la D1 belge...

"Je l'ai vécu personnellement, c'est l'arrivée de Johan Boskamp à Anderlecht à la place de Luka Peruzovic en 1992-1993, se souvient Philippe Albert. En début de saison avec Luka, tout se passait bien : nous avons été éliminés de la Coupe de l'UEFA par le PSG sans avoir perdu, et à la trêve, on avait six points d'avance sur le deuxième. Et la victoire était toujours à deux points ! On ne s'attendait pas du tout à un changement, le président et Michel Verschueren sont allés chercher Johan Boskamp, qui entraînait Courtrai et qui était un ancien du RWDM ! C'était beaucoup de pression, mais apparemment, le style de jeu de Luka n'était pas bien vu malgré les résultats. Mais Johan a fait un travail incroyable : trois fois d'affilée champion de Belgique, deux supercoupes et une coupe de Belgique."

"Moi, j'ai décidé qu'il n'y a pas de bon changement d'entraîneur en cours de saison, a enchaîné Stephan Streker. C'est ce que j'aime le moins dans le foot, c'est la solution de facilité. On n'a pas le droit d'acheter un joueur pendant la saison, il faut attendre le mercato, cela ne m'aurait pas dérangé qu'on fasse la même chose pour les entraîneurs et que le règlement l'interdise. Et puis, comme j'adore Johan Boskamp, je n'ai pas envie d'argumenter contre lui !"