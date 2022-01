Quel est le meilleur champagne du monde ?

Lorsque l’on prévoit de célébrer une grande occasion, on se demande souvent quel champagne choisir. Face à l’offre pléthorique de maisons et de champagnes de vignerons, on ne sait pas toujours comment s’y prendre, d’autant que les prix peuvent varier du simple au triple.

Depuis sept ans, un concours international, le Champagne and Sparkling Wine World Championships, s’astreint à confronter les vins effervescents de la planète pour repérer les plus qualitatifs. La compétition a été lancée par un auteur britannique reconnu comme le plus grand spécialiste du champagne, Tom Stevenson. Plus de 1000 vins effervescents en provenance du monde entier ont ainsi été dégustés à l’aveugle.