Quel est le match le plus parti en vrille de l'histoire ? Il y a bagarre dans La Tribune

Comme chaque semaine, deux intervenants se sont affrontés verbalement sur le plateau de La Tribune. La bagarre du lundi soir donc. Cette semaine, il s'agissait de notre collègue Frank Peterkenne et de notre consultant Nordin Jbari. Le thème de ce lundi soir était : quel est le match qui est le plus parti en vrille de l'histoire ?

Le premier avait choisi le huitième de finale entre le Portugal et les Pays-Bas durant la Coupe du monde 2006, le deuxième avait lui opté pour la finale de Coupe du Roi entre le FC Barcelone et l'Athletic Bilbao, un match lors duquel Diego Maradona et de nombreux autres joueurs ont littéralement pété les plombs.