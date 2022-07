Quel est le lien entre Daft Punk et Ottawan ?

Connaissez-vous le point commun entre Ottawan et Daft Punk ? Dans Le 8/9, Pierre Bail vous propose de découvrir le lien étonnant qui les unit.

Retournons en 1980, Ottawan est le phénomène musical du moment avec D.I.S.C.O., il se voit classé dans les hits parade en version française et anglaise aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Le groupe français se compose du chanteur Patrick Jean-Baptiste Daniel et de la chanteuse et danseuse Annette Etilce.

Mais Ottawan est surtout le bébé de ses producteurs, un autre duo. Celui de Jean Kluger et Daniel Vangarde, qui a composé des titres pour Gibson Brothers et Sheila & les B. Devotion.

Au début des années 1970, Daniel Vangarde travaille avec Ringo et Sheila. Il s’est ensuite reconverti dans les musiques festives, il sera le parolier de La Compagnie créole avec Le Douanier Rousseau, Le Bal masqué, C’est bon pour le moral, Ça fait rire les oiseaux.

Et Daft Punk dans tout cela ?

Daft Punk est un groupe de musique électronique français, originaire de Paris, le duo casqué fait partie des artistes français qui s’exporte le mieux à l’étranger. Da Punk sorti en 1997 est le premier tube d’une longue série : Around The Word, Get Lucky, One More Time tous devenus des classiques de la musique électronique.

Le groupe remporte deux Grammy Awards en 2009, puis cinq Grammy Awards en 2014. Le 22 février 2021, ils annoncent la séparation de leur duo dans une vidéo intitulée Epilogue après vingt-huit ans de carrière.

Où est le rapport entre Ottawan et Daft Punk ?

C’est simple, le duo est composé Guy-Manuel de Homem-Christo et de Thomas Bangalter qui n’est autre que le fils du parolier de D.I.S.C.O., Daniel Vangarde car son vrai nom est Daniel Bangalter.