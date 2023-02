Quel est le joueur belge le plus sous-estimé ? Il y a "bagarre" sur le plateau de La Tribune ?

Ce lundi sur le plateau de La Tribune, Philippe Albert et Frank Peterkenne étaient opposés dans la "bagarre" avec pour sujet ce lundi, le joueur belge le plus sous-estimé.

Pour Philippe Albert, le choix s’est porté sur Yves Vanderhaeghe. "A 30 ans, il est arrivé à Anderlecht. On connaît le jeu et le physique d’Yves Vanderhaeghe et croyez-moi qu’à Anderlecht, certains ont considéré son arrivée comme anormale. Finalement, il est resté sept ans à Anderlecht, titulaire pratiquement tout le temps et il a été 4 fois champion de Belgique".

Du côté de Frank Peterkenne, on a opté pour Leo Clijsters. "C’est quelqu’un qui a reçu des récompenses et qui a un beau palmarès. Je trouve quand même que c’est quelqu’un qui est sous-estimé par rapport à l’empreinte qu’il a laissée dans le milieu du football belge. C’est le capitaine emblématique de l’équipe de Malines, la dernière équipe belge à avoir soulevé une coupe d’Europe. L’année suivante, il reçoit le Soulier d’Or".

Deux profils de battants mais le public de La Tribune a voté pour Yves Vanderhaeghe, dont la reconnaissance est sans doute un peu moins grande que celle de Leo Clijsters. Découvrez la bagarre complète dans la vidéo en tête d’article.