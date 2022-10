Quel est le délai entre l’inflation et l’indexation automatique selon votre situation ?

En ce moment, on parle beaucoup d’inflation et d’indexation des revenus. Mais que signifient ces mots ? Comment détermine-t-on l’inflation ? Quand l’indexation arrive-t-elle ?

L’inflation, comment ça fonctionne ?

C’est important, en cette période, de bien comprendre comment les choses fonctionnent. Pour calculer l’inflation, on relève chaque mois des milliers de prix dans tous les secteurs, cela va des loyers aux bananes en passant par les spectacles, les frigos, les restaurants et le chauffage bien sûr. Puis on pondère en fonction de la consommation moyenne des ménages. Bref, c’est un savant calcul qui mesure l’évolution des prix. Et donc, pour septembre, on est à 11,27% d’inflation par rapport à septembre 2021.

On n’avait plus connu ça depuis 1975 et la crise pétrolière. À l’époque déjà, c’est une flambée des prix de l’énergie qui avait provoqué cette inflation. On est victimes de notre dépendance énergétique. Nous avons absolument besoin de pétrole et de gaz pour vivre et pour produire notre électricité. Nous sommes obligés de les acheter à l’étranger. Et donc, quand les prix augmentent, on n’a pas d’autre choix que de payer. L’État peut diminuer les taxes mais quand le prix du pétrole est multiplié par deux et le prix du gaz et de l’électricité par trois, les factures augmentent forcément.

L’augmentation du coût de l’énergie est la seule raison de l’inflation ?

C’est l’élément déclencheur. Après, il a des effets en cascade, les frais de transport augmentent, les frais de production dans l’industrie augmentent. Dans la filière alimentaire, le fonctionnement des fours et des frigos coûte plus cher. Donc, on voit les prix augmenter un peu partout, mais pas de façon égale et pas avec le même timing. Pour septembre, la hausse des prix en un an est de 60% pour l’énergie et à peu près 10% pour l’alimentation. Ailleurs, c’est moins : 5% environ pour les services. Il y a même des prix qui ont diminué en un an, les télévisions, les abonnements téléphoniques, les lunettes solaires, les parapluies, etc.

Si le coût de la vie augmente de 11%, il faudrait que les revenus des gens augmentent aussi de 11%

L’argent perd de sa valeur, c’est une très mauvaise nouvelle pour les gens qui ont de l’épargne. L’argent qu’ils ont mis de côté a perdu 11% de sa valeur. Par contre, c’est plutôt une bonne nouvelle pour les gens qui ont des dettes ou des emprunts. Dans la mesure où leurs revenus vont augmenter, ils rembourseront plus facilement. En effet, les revenus vont augmenter, chez nous en Belgique, c’est automatique et c’est presque unique au monde. Il n’y a que le Luxembourg, Chypre et Malte qui pratiquent l’indexation automatique. C’est un système très protecteur, mais c’est une protection partielle.