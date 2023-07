Quel est le danger des épillets, ces petites graminées pointues, pour votre animal de compagnie ?

On parle souvent du danger des épillets, mais quel est le réel problème pour nos chiens et chats ? Bénédicte Flament, vétérinaire, lève le voile sur les blessures que peuvent engendrer ces végétaux, même par temps humide.

Les épillets sont les épis secondaires de graminées sauvages aux extrémités pointues et piquantes. Très fins et à l’ergonomie d’une petite fusée, ce sont des réels dangers pour nos chiens et chats car ils s’accrochent littéralement à toute surface et progressent sous la peau soit en perforant la surface de l’épiderme, soit par les orifices naturels (narines, yeux, oreilles) mais aussi par les voies génitales.