Quel est le contenu de cette réforme judiciaire qui agite Israël depuis le début de l’année ?

Depuis le dépôt du projet de réforme, la contestation n’a cessé d’enfler.

La première manifestation à son encontre a eu lieu le 6 janvier 2023 et les rassemblements de contestation n’ont cessé de se tenir de manière hebdomadaire à Tel Aviv, la capitale économique du pays, et dans diverses autres villes israéliennes. Ces rassemblements ont régulièrement dépassé le seuil de 100.000 participants.

Les opposants estiment que cette réforme donnerait trop de poids au parlement et au gouvernement et ouvriraient ainsi la porte à des dérives autoritaires et antidémocratiques. Bref, une remise en question fondamentale des mécanismes de contrôle et de la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, condition indispensable au caractère démocratique d’un pays.

C’est le processus de contestation le plus important qu’Israël ait connu depuis sa création en 1948. De nombreuses personnes se sont levées contre le projet. Parmi elles, des hauts responsables militaires, des personnalités du monde judiciaire, actifs et à la retraite, des académiques ainsi que des représentants du monde des affaires.

Dernièrement, des représentants des réservistes de l’armée ont même envisagé de ne pas se présenter en cas de mobilisation si le projet est mené à bien. Ce qui, selon les observateurs, fait courir un risque à la sécurité même du pays.