Quel est le cadre légal pour vendre sur une brocante ?

En ce qui concerne les coûts de ces démarches administratives, ils s’élèvent à :

92,5 euros pour l’inscription à la Banque-carrefour.

pour l’inscription à la Banque-carrefour. 150 euros pour l’obtention de la carte de commerçant ambulant.

Du coté des cotisations, si vous êtes en dessous de 1620 euros par an, après déductions fiscales, il n’y a rien à payer et pour la TVA si vous avez moins de 25.000 euros de chiffre d’affaires, rien non plus.