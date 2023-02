Quel est le bilan à tirer après un an de guerre en Ukraine

Difficile d’échapper au bilan de la guerre en Ukraine, un an après son invasion par les troupes russes, je vous propose donc aussi de résumer ce qui a changé en un an et tout cela en 3 minutes.

Premier constat : en 1991 et 1992, souvenez-vous, la guerre des Balkans avait divisé l’Union européenne et c’est la même division qui a été constatée lorsque la guerre en Irak contre Saddam Hussein avait scindé l’Europe en deux camps. Mais en 2023, on peut dire comme le fait remarquer l’expert en géopolitique Dominique Moisi, qu’il y a plus d’Europe, une Europe nettement plus unie qu’avant l’invasion de l’Ukraine, pourquoi cette différence avec les guerres passées ? Sans doute parce que les Européens se sentaient moins menacés par Milosevic ou par Saddam Hussein que par le chantage nucléaire de Vladimir Poutine. Et puis, la règle bien connue des journalistes, c’est la loi cynique du mort-kilomètre, autrement dit, plus un événement est distant de nous, moins il éveillera l’attention.

L’autre constat, c’est que les Etats-Unis sont les premiers gagnants de cette guerre en Ukraine, leur influence politique et militaire via l’OTAN en sort grandie. De plus, tous les budgets défense des armées européennes sont en hausse, et on l’a vu avec le budget de la défense allemande, c’est l’industrie de l’armement américaine qui décroche les plus importants contrats. Et puis, notre volonté de réduire notre dépendance pétrolière et gazière à l’égard de la Russie a fait exploser les exportations de pétrole et de gaz naturel américain.

L’autre grand gagnant de cette triste guerre, c’est également la Chine...