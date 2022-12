Quel est l’intérêt de participer à une mission économique telle que celle qui se rend au Japon ?

C’est au départ une concertation entre les trois Régions du pays, et plus singulièrement entre les trois organismes chargés des relations internationales et des investissements. Ce sont eux qui définissent quelle est la priorité de marché à aborder à tel moment. Il y a Flanders Investment & Trade en Flandre, Brussels Invest & Export à Bruxelles, et l’Awex, l’Agence wallonne à l’exportation, en Wallonie. Pascale Delcomminette en est l’administratrice générale : "Nous avons des cibles importantes, comme l’Inde, le Japon, la Chine ou les États-Unis, vers lesquelles nous revenons régulièrement avec ces missions princières de grande ampleur. Et il y a aussi des marchés de niche que nous voulons bien évidemment cibler. Nous regardons donc ensemble, avec les différentes Régions et en coordination avec le fédéral, quels sont les marchés sur lesquels nos entreprises ont besoin d’un coup de projecteur, d’un coup de boost spécifique à un moment donné" explique-t-elle.

Olivier Delangre est le directeur et cofondateur de la société Amoobi, basée à Nivelles, il a participé à la mission économique aux États-Unis en juin dernier, il témoigne : "On a pu nouer différents contacts lorsqu’on était sur place, qui progressent et qui vivent leur vie commerciale après. Il s’agissait plus de contacts belges qui se sont renforcés ou qui se sont développés sur place et qu’on continue à exploiter. Le temps des affaires est un temps lent, donc il faut un certain temps, mais on voit un aspect, donc je suis revenu content. Et c’est intéressant, en tant que petite entreprise belge, de se retrouver dans un si grand pays et de se rendre compte que, quand on est aux États-Unis, la Flandre, la Wallonie et la Région bruxelloise, ils ne comprennent pas, ça n’existe pas de leur point de vue. Donc, c’est bien de se rappeler aussi qu’il y a finalement un intérêt à être ensemble et essayer d’avoir une force de collectif".