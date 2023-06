Quel est l’impact écologique de la nouvelle conquête de l’espace ?

Entre découvertes scientifiques, stratégie militaire et développements technologiques, l’espace fascine et suscite l’émerveillement. Par ailleurs, la voûte céleste se transforme peu à peu en un gigantesque marché économique, un terrain de jeux où des milliardaires rêvent de colonisation spatiale et de voyages touristiques. Analyse avec Laure de Hesselle, auteure du dossier d’Imagine Le grand marché spatial, Emmanuel Jehin astrophysicien à l’ULiège, maître de recherches au CNRS et président du Groupe Astronomie de Spa et Jurgen Knödlseder, astrophysicien à l’Université Paul Sabatier de Toulouse (l’IRAP) pour Tendances Première.

Laure de Hesselle, journaliste à la revue belge Imagine, constate l’ouverture d’un nouveau champ commercial : "Début 2000 il y a eu un basculement et nous en voyons maintenant les résultats avec l’arrivée de nouveaux pays et de nouvelles sociétés privées. Jusqu’aux années 2000, des sociétés liées à l’aviation ou à l’électronique recevaient des commandes de l’Etat : USA, Russie, Europe. A la suite des catastrophes de navettes explosées, la Nasa a décidé d’ouvrir le marché avec des appels d’offres publics dont Elon Musk a profité. Lui et d’autres milliardaires dont Jeff Bezos, Richard Branson développent en parallèle un marché privé de tourisme et de stations spatiales".