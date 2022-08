Quel est l’impact de la sécheresse sur la production des haies utilisées contre les inondations ?

Dans certaines communes, la crainte de revivre de gros ruissellements comme ceux de l’été dernier est toujours bien présente. Notamment en cas d’orages violents.

Un des outils pour lutter contre ces coulées de boues, ce sont les haies. La Région Wallonne avait d’ailleurs promis de planter 4000 km de haies avant la fin de la législature.

La sécheresse va-t-elle mettre cet objectif en péril ?

Adrien Golinveau est un des producteurs qui se sont engagés à fournir ces plants de haies pour la Wallonie. Cet été, il devrait trouver une multitude de jeunes pousses dans sa pépinière de Biourge mais toutes les semences n’ont pas levé. "Normalement, il devrait y en avoir entre 500 et 600 m2 à l’état de semis, précise le pépiniériste. Mais elles ne sont pas toutes perdues et certaines vont lever l’année prochaine. C’est une particularité de certaines plantes de haies : avec la chaleur, elles entrent en dormance et elles lèveront l’année prochaine".

Tout n’est donc pas perdu. Les plantes et leurs graines s’adaptent aux conditions climatiques, rassure Edith Jourdan, pépiniériste à Paliseul, qui évite d’arroser ses plants de haies. "Une plante qui a l’information qu’on lui donne à boire, ne va pas s’obliger à favoriser son système racinaire pour chercher, elle-même son humidité. On aura favorisé sa résistance lors de sa transplantation dans sa nouvelle terre d’accueil à une sécheresse éventuelle". Ces haies se développeront tout de même un peu moins vite, toujours à cause de la sécheresse.

La bonne nouvelle réside dans le fait que les pépiniéristes seront à même de fournir les plants demandés, tout simplement parce qu’ils avaient en produit beaucoup plus en amont.

Quant à ces haies, elles jouent également un grand rôle dans la préservation de la biodiversité.