Quel est l’impact de la guerre en Ukraine sur nos PME ?

Selon une étude réalisée à Bruxelles, par Bruparteners, le Conseil socio-économique bruxellois qui réunit des syndicats et des employeurs, plus de 60% des PME et indépendants subissent une baisse de rentabilité due à une baisse des ventes ou à une augmentation des coûts de production. Dans les secteurs consommant beaucoup d’énergie et dans ceux employant beaucoup de main-d’œuvre, les marges bénéficiaires sont faibles et parfois négatives.

Ces changements ont tendance à pousser à l’augmentation des prix mais cette alternative n’est pas toujours possible à cause de la peur de perdre des clients, de la concurrence avec l’étranger ou d’autres entreprises belges et le fait d’être parfois liés par des contrats empêchant donc d’effectuer des changements en plein milieu…

Un patron sur deux, selon l’enquête, affirme avoir dû soit augmenter ses prix soit diminuer leur propre salaire.