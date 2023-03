Quel est l'avenir de la chaussure dans la mode ?

Talons amovibles ou biscornus, formes arrondies ou surdimensionnées, matériaux futuristes et détails excentriques… La chaussure fait sa mue au point d'être à peine reconnaissable. Lors de la dernière Fashion Week, les créateurs semblent s'être donné le mot pour proposer des modèles tous plus loufoques les uns que les autres, bien loin du confort des sneakers qui s'imposent depuis quelques années à nos pieds.

On se souvient tous des Armadillo boots d'Alexander McQueen évoquant la forme du tatou, notamment portées par Lady Gaga dans le clip de "Bad Romance", parmi d'autres chaussures tout aussi excentriques. Des modèles de collection sinon de véritables œuvres d'art qui n'ont jamais pointé le bout de leur talon dans le dressing du commun des mortels.

Et pour cause… A leur simple vue, combien de femmes ont ressenti la douleur que ces chaussures pouvaient infliger à leurs pieds ? Treize ans plus tard, les créateurs de mode remettent cela en version plus soft mais ils semblent cette fois s'être accordés pour présenter des dizaines de modèles tous plus fous les uns que les autres.