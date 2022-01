Quel est l’artiste qui a vendu le plus de vinyles au 21e siècle ?

Un classement des meilleures ventes en vinyles sur le dernier millénaire vient d’être établi par l’analyste Alan Jones de Music Week.

Et c’est David Bowie qui remporte la première place avec 582.704 vinyles vendus depuis les années 2000, contre le seul autre groupe à dépasser le demi-million de ventes (avec 535.596 exemplaires), les Beatles.

Uniquement pour 2021, Bowie était en 3e position (53.181 ventes) juste après les Beatles (58.567 ventes) et Taylor Swift (56.917 ventes).

C’est donc surtout grâce aux nombreuses rééditions parues ces dernières années que Bowie atteint cette première place du classement global.

La dernière sortie en date est l’album Toy de 2001 qui est officiellement sorti ce 7 janvier. Il s’agit d’un projet composé de versions retravaillées des premiers morceaux de Bowie. Cet album aurait normalement dû sortir juste après Hours… de 1999 mais ne verra finalement jamais le jour suite à une dispute entre Bowie et son label de l’époque, Virgin. Toy avait ensuite fuité en 2011 sur le web et sort maintenant de manière officielle dans le cadre de l’arrivée du coffret David Bowie 5. Brilliant Adventure (1992-2001) le 26 novembre dernier.

Depuis sa sortie, Toy a déjà atteint la 5e position des charts anglais. En une semaine, l’album a été vendu à 7400 exemplaires.

Hier, on apprenait que pour la première fois en 30 ans, la vente des vinyles a dépassé celle des CDs aux USA. Selon des données de MRC et du Billboard, 38,3% des albums vendus dans le pays en 2021 l’étaient dans ce format vinyle, ce qui représente plus de 50% du total des ventes physiques (41,72 millions de vinyles sur un total de 82,79 millions de supports physiques divers).