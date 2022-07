Quel est l’âge idéal pour avoir un premier smartphone ?

Ilse est maman de deux enfants. Son fils a 16 ans et sa fille a 18 ans. À douze ans, ils ont eu le droit au plus beau des cadeaux : un smartphone ! Mais ce n’est pas uniquement pour leur faire plaisir que leurs parents ont pris cette décision : "Ils ont commencé à avoir leurs propres activités, ils pouvaient commencer à se déplacer tout seul et donc c'est plus facile pour les contacter." Pour Ilse, ses enfants n’avaient pas l’utilité d’avoir un smartphone en primaire car avec cet outil en main, ils risquaient de perdre le contact social, surtout à l’école.

Ils avaient encore besoin de développer leurs relations sociales

Patrick, lui, se souvient du jour où il a décidé d’octroyer cet immense plaisir à son fils. Pendant plusieurs mois, le jeune garçon supplie son père mais rien n’y fait, il est encore trop jeune : "Un smartphone, ce n’est pas avant l’âge de 14-15 ans". Mais lorsque son fils rentre de l’école en pleurant parce qu’il n’a pas de téléphone portable, le père change vite d’avis : "Ce jour-là, j’ai été lui acheté un smartphone". C’est donc par pression sociale que le père a accepté la demande de son fils.

Papa, je suis le seul de ma classe qui n’a pas de smartphone

D’autres parents restent sur leurs positions. C’est le cas d’un autre père interrogé. Il a fallu attendre les 16 ans de sa fille pour qu'elle puisse s’acheter son premier smartphone. Avant cela, elle utilisait celui de sa mère, avec son autorisation, pour jouer à certains jeux. Pourtant, la jeune fille n’a jamais ressenti le manque du smartphone ou la pression sociale. Ses parents l’ont éduqué dans ce sens-là : "Si ce n’est pas utile, ça ne vaut pas la peine d’en avoir un". Et pour lui, un smartphone devient utile lorsqu’il sert à la scolarité, par exemple pour la calculatrice ou certains jeux éducatifs.