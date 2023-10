Quel est encore le propre de l’homme ? Quel est l’animal le plus lourd de tous les temps ? Deux questions auxquelles la recherche apporte de nouvelles réponses

Les chercheurs ont scanné la surface de chacun des os pour mesurer leur volume ; ils ont réalisé des forages dans une côte et dans les vertèbres (d’une centaine de kilos chacune) pour évaluer la structure interne et ils ont utilisé des squelettes complets de parents proches pour estimer le poids de l’animal vivant. Le poids total de cette baleine est estimé entre 85 et 340 tonnes (dans son estimation la plus haute), ce qui pourrait en faire l’animal le plus lourd de tous les temps, détrônant ainsi la baleine bleue, pouvant peser jusqu’à 190 tonnes. Une étude à découvrir dans Nature.