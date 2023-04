Quel espace public pour les enfants ? Au Japon, des infrastructures dédiées un peu partout malgré une population âgée

Malgré une pyramide des âges sur sa pointe, Aurélien Allard souligne la difficulté de trouver une place en crèche et à l’école maternelle pour les enfants en bas âge au Japon. La culture du babysitting n’étant pas non plus très populaire, cela pourrait expliquer les aménagements d’infrastructures pour que les parents puissent les emmener. "Vous avez pas mal d’équipements d’appoints mais le Japon manque cruellement de jardins d’enfants, d’école maternelle et de crèches."

La direction de l’école tirait au sort les enfants qui pouvaient intégrer l’école

Et de se souvenir de son expérience de père au Japon. "Quand ma fille a eu trois ans, nous devions l’inscrire à l’école maternelle. Dans le quartier où l’on habitait, il n’y en avait qu’une seule. Les places étaient limitées et la direction de l’école tirait au sort les enfants qui pouvaient intégrer l’école dès trois ans. Sinon, il fallait attendre que ma fille ait quatre ans."