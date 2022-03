Quel droit au travail pour les réfugiés ukrainiens en Belgique ? Et pour les autres ?

Ce sésame ouvre alors au réfugié les portes du marché de l’emploi et lui offre les mêmes possibilités qu’à n’importe quel ressortissant belge. En tant que bénéficiaire du statut de protection temporaire, le réfugié qui possède une carte A reçoit en effet un accès illimité au marché du travail. Et il n’est pas le seul, le même accès est prévu pour certains membres de sa famille qui ne seraient pas eux-mêmes bénéficiaires de ce statut de protection temporaire mais dont le séjour est lié à celui du bénéficiaire concerné. Et quand on parle d’accès au marché du travail, cela comprend aussi l’accès aux différentes institutions régionales compétentes dans le domaine comme le Forem, Actiris ou VDAB.

Fin au plus tôt le 4 mars 2023

Etant en séjour légal, les bénéficiaires de la protection temporaire peuvent aussi être affiliés à la mutuelle, et dans l’attente de leur affiliation, ils ont droit à l’aide médicale urgente. Ce statut leur ouvre également les portes du CPAS et d’une aide sociale équivalente au revenu d’intégration, bref la protection temporaire telle qu’elle a été décrétée par le Conseil de l’Union européenne le 4 mars 2022 est une bénédiction pour ses bénéficiaires mais comme son nom l’indique, elle est temporaire et se terminera quand le régime de protection temporaire prendra fin, c’est-à-dire au plus tôt le 4 mars 2023. Ce sera ensuite au Conseil européen de décider de prolonger ou pas sa durée.