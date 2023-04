Quel destin pour les restes humains dans les collections belges ?

Les musées, institutions scientifiques et collections privées belges hébergent des milliers de restes humains (corps entiers, momies, crânes, têtes tatouées, morceaux de corps dans des objets, spécimens plastinés, …). Ces restes humains ne sont pas des " choses " comme les autres ! Mais quel est leur statut juridique ? Et comment les traiter en termes de conservation, numérisation et rapatriement (s’il est souhaité) dans leur pays d’origine ? C’est tout le sens du projet multidisciplinaire HOME qui a réuni des experts issus de l’Institut royal des Sciences Naturelles, Musées royaux d’Art et d’Histoire, Musée royal de l’Afrique centrale, les Universités Saint-Louis, ULB et Montréal ainsi que de l’Institut de Criminalistique et Criminologie.

Ce samedi 29 avril 2023, les invité.e.s de Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) dans LES ECLAIREURS sont Marie-Sophie de Clippele, juriste, Professeure à l’USLB et spécialisée dans le droit du patrimoine culturel, & Patrick Semal, paléoanthropologue, chef du Service scientifique Patrimoine et conservateur en chef des collections d’anthropologie de l’IRSNB. Tous deux participent au projet HOME, qui porte sur le statut des restes humains dans les musées, institutions scientifiques et collections privées belges.

DIFFUSION : samedi 29 avril 2023 à 17h08 et dimanche 30 avril 2023 à 23h08.