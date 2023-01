Quel danger encourent les trois Iraniens ayant fui leur pays s’ils étaient expulsés de Belgique ?

Quel danger encourent-ils ?

Alors quel danger encourent-ils ? Tout dépend de ce qu’ils ont fait en Iran et, le cas échéant, de leur éventuelle expulsion de la Turquie vers l’Iran. D’après leur récit, ils ont participé aux manifestations anti-régime et ont, suite à cela, reçu une convocation de la police les sommant d’expliquer "leur présence dans les émeutes et les troubles à l’ordre public".

Nous avons pu consulter ce document, mais sans pouvoir l’authentifier. Si le document est vrai, et s’ils sont expulsés de la Turquie vers l’Iran, alors là oui, ils encourent un réel danger. Leur comité de soutien affirme qu’ils ont reçu un ordre de quitter le territoire turc. Nous n’avons pas pu confirmer cette information avec l’ambassade de Turquie. Mais la secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration, Nicole De Moor (CD&V), est formelle : ils n’ont pas reçu d’ordre de quitter le territoire turc. Selon elle, le CGRA, le Commissariat général aux réfugiés et apatrides, a fait une analyse rigoureuse. Elle précise aussi que ces deux jeunes ont de la famille en Turquie.

Ces trois Iraniens, qui devaient donc être expulsés aujourd’hui, ont été déboutés en décembre de leurs demandes d’asile sur décision du CGRA, et en janvier du conseil du contentieux. En outre, les deux jeunes sont restés un mois en centre fermé, et pas 80 jours comme cela a été avancé.