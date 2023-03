Quel compositeur voulait être "le musicien des poètes" ?

Clément Holvoet se demande "quel compositeur souhaitait être 'le musicien des poètes' ?". Une jolie expression pour nous parler d’un compositeur français du vingtième siècle qui fréquentait les plus grands écrivains modernes et désirait faire de la poésie des autres une musique pour tous.

Ce compositeur souhaitait être celui qui excellait pour mettre les mots en musique. C’était un grand adepte de la littérature et de la poésie, et ce but de mettre la poésie des autres en musique n’était pas un caprice mais un véritable sacerdoce.

Ce compositeur, l’un des plus connus en France au siècle dernier, c’est Francis Poulenc (1899-1963). C’est en fait grâce à l’une de ses amies, Raymonde Linossier que Poulenc va fréquenter très rapidement tous les écrivains modernes de premier plan : Paul Eluard, Jean Cocteau ou encore Guillaume Apollinaire.

Son grand art, c’est le génie de la prosodie, à savoir respecter l’équilibre subtil qui est nécessaire lors du passage entre le texte et la musique. Poulenc était maître absolu en la matière et laisse d’ailleurs plus de 200 chansons et mélodies, lui qui était par ailleurs un grand amateur de music-hall et de cirque. Il appréciait aussi les chansonniers de l’époque.

Ce qui va l’inscrire dans une tradition de mélodies, c’est sans nul doute sa rencontre avec le baryton Pierre Bernac. C’est au Festival de Salzbourg en 1934, que Poulenc et Bernac scellent une collaboration qui va durer un quart de siècle, Pierre Bernac créant un grand nombre de mélodies de Poulenc. Même si, au départ, Pierre Bernac cherche un pianiste pour certains de ses concerts, et c’est comme pianiste que Poulenc travaille avec lui. C’est par la suite que leur amitié va se solidifier et qu’ils vont collaborer comme compositeur et chanteur.

Poulenc se base sur une grande variété de texte pour composer ses mélodies. Il utilise des textes de l’écrivain et peintre Max Jacob, des textes de Jean Cocteau, ceux de Guillaume Apollinaire, tous ses amis et puis Poulenc utilise le travail littéraire de Paul Eluard pour composer. Un des exemples les plus flagrants est sa cantate Figure Humaine, qui date de 1943, considérée comme l’un de ses plus grands chefs-d’œuvre. Poulenc atteint en effet avec cette cantate pour double chœur mixte un sommet de son art de la prosodie.

Il a fallu attendre la Libération en 1945 pour que la cantate puisse être créée, rien d’étonnant dans le fait que le cycle des poèmes d’Eluard utilisé pour la cantate se clôt sur le poème intitulé Liberté. La mélodie utilisée sur ce poème a été trouvée par Poulenc en observant un clocher d’une église, clocher qu’il voyait depuis son appartement de Beaulieu-sur-Dordogne.

En tout, Poulenc écrira sur 34 textes de Paul Eluard. L’une des 3 œuvres chorales qu’il compose et pour lesquelles il utilise le travail d’Eluard est Figure Humaine. Aujourd’hui encore, on considère que c’est l’une des œuvres les plus importantes du répertoire et surtout la plus importante écrite par Poulenc.