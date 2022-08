Quel compositeur jouait au tennis avec son voisin George Gershwin ?

Par contre, l’amitié qui liait Schoenberg et Gershwin était très solide, malgré des univers musicaux diamétralement opposés. Il faut dire que Gershwin avait une réelle admiration pour le travail de Schoenberg. Et ils se soutiendront, notamment par la presse, si l’un ou l’autre était mis en difficulté. Même si la musique de Schoenberg pouvait paraître sérieuse, le compositeur ne manquait pas de fantaisie : il était lui-même peintre, d’un excellent niveau, il sera tout de même exposé aux côtés de Vassily Kandinsky, et il était aussi écrivain, auteur de poèmes et de pièces de théâtre. Schoenberg a même inventé un jeu d’échecs pour 4 joueurs et un précis qui évoque le jeu au tennis.

Nous sommes à la fin des années 30, cela fait pas mal de temps que Schoenberg a dépassé les limites de la tonalité dans son travail de compositeur. Par sa méthode de travail, il n’aura d’autre choix que de poursuivre ce qu’il avait initié, et la dissonance se fera de plus en plus une place prépondérante dans ses compositions. Jusqu’aux années 1920, environ, il utilise cet atonalisme de manière libre, puis, progressivement, il l’érigera en système, pour arriver au fameux dodécaphonisme sériel, c’est-à-dire l’utilisation des 12 sons, des 12 notes de la gamme, en série, comme un jeu mathématique. Et il composera dès lors avec ce système.

Puis après la période tennis avec Gershwin mais toujours à Los Angeles, il renouera quelque peu avec la tonalité, avec notamment sa deuxième Symphonie de chambre. Notons que ses toutes dernières œuvres auront quant à elles une inspiration religieuse. Juste avant d’émigrer aux Etats-Unis, Schoenberg s’était en effet converti au Judaïsme. Peinture et musique sont liées à cette histoire puisque son témoin, pour la conversion religieuse, n’était autre que le peintre né à Vitebsk, Marc Chagall.

Schoenberg, un personnage complexe, qui a opéré la grande rupture dans la musique du XXe siècle avec son système de 12 sons, qui a donc mené au système atonal. Un personnage étonnant, peintre, compositeur, théoricien et même écrivain, Schoenberg aura marqué l’Histoire, et ce même depuis un court de tennis.