Quel compositeur fut le professeur d’Erik Satie ?

Dès l’âge de 20 ans, les voyages commencent. Il ira au Proche-Orient, en Extrême Orient et en Atlantique ! Après cette période de 5 années de voyages intenses, il rentre au pays. C’est à ce moment-là qu’il découvre la composition. Il plonge donc dans l’univers de la musique assez tard, mais cela fait longtemps qu’il veut devenir compositeur. Il étudie à Roubaix, dans sa région, puis se dirige vers la Schola Cantorum de Paris pour y étudier la composition avec Vincent d’Indy. Cette formation durera 9 années.

Il est tellement doué qu’il deviendra lui-même professeur de contrepoint dans cette même école. Au départ, il est influencé par les impressionnistes comme Debussy, mais très vite il trouve son style, qui deviendra d’ailleurs immédiatement reconnaissable. Sa musique est très originale et d’une grande finesse. Il connut d’ailleurs, comme compositeur, un grand succès, par exemple il sera l’un des compositeurs choisis pour être joués lors du 50ème anniversaire de l’Orchestre symphonique de Boston. On jouera à cette occasion sa 3ème Symphonie.

Les harmonies qu’il utilise sont particulières, ses choix de rythmes aussi, et tout ceci donne à sa musique un univers tout particulier. Dans l’entre-deux-guerres, il est considéré comme un chef de file, comme on dit, et il est un exemple pour les jeunes compositeurs de l’époque. Il nous laisse de la musique de chambre, des mélodies, des concertos, des ballets, aussi, dont son plus célèbre Le Festin de l’araignée, daté de 1913. Et puis, il a composé de la musique symphonique, sa 3ème Symphonie est considérée comme son chef-d’œuvre, et un chef-d’œuvre du genre.