Quel compositeur a refusé l’emploi prestigieux que lui proposait Louis XIV ?

On pourrait imaginer que tout compositeur du XVIIe siècle aurait signé des deux mains si Louis XIV leur proposait le poste de claveciniste du roi. Et pourtant, l’heureux élu du roi a poliment mais fermement refusé de prendre la place de son prédécesseur. Mais qui est donc ce compositeur qui a pu se permettre de refuser la proposition de Louis XIV ? Telle est la question à laquelle répond Clément Holvoet.

Tout débute avec Jacques Champion de Chambonnières, musicien du Roi Soleil, claveciniste à l’origine de l’Ecole française de clavecin. Tombé en disgrâce après avoir refusé de jouer la basse continue au clavecin dans l’orchestre de Jean-Baptiste Lully, Jacques Champion de Chambonnières est démissionné de son poste de claveciniste. Estimait-il que ce rôle de basse continue était déshonorant, compte tenu de ses capacités et son rang ? Ou bien n’est-il simplement pas capable d’accompagner et de jouer cette basse continue ? Nous ne le saurons jamais avec certitude. Mais ce qui est certain, c’est que de Chambonnière perd son poste auprès du roi, qui cherche à remplacer le musicien.

Le poste de claveciniste du roi est alors proposé à un certain Louis Couperin, l’oncle de François Couperin, dit “le Grand”. Un poste que Louis Couperin refusera, non pas par prétention mais bien par correction et par déférence vis-à-vis de celui qui fut son protecteur. Il faut dire que Jacques Champion de Chambonnières est à l’origine du succès de toute la famille Couperin. Un jour, pour la Saint-Jacques, Louis et Charles Couperin offrent à Chambonnières, dans son château un peu de musique ! Celui-ci est tout à fait impressionné par cette composition, et propose à Louis Couperin de venir travailler à Paris. Chose faite, Couperin devient titulaire des orgues de l’église Saint-Gervais dès 1653. Poste formidable avec logement de fonction et un bon salaire à la clé. Une charge de titulaire qui restera dans la famille Couperin pendant presque deux siècles.

On peut donc comprendre que Louis Couperin voulait témoigner du respect vis-à-vis de celui qui lui avait donné ce poste précieux, et qu’il refuse de succéder à son maître suite à la mise à la porte de celui-ci. Le poste de claveciniste du roi est repris par un élève de Chambonnières, un certain Jean-Henri d’Anglebert.

Ne pouvant pas l’avoir comme claveciniste, le Roi crée pour Louis Couperin un poste spécial de par-dessus de viole dans l’orchestre de la Cour.