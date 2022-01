Quel comportement adopter face à l’attaque d’un chien ?

Auphélie Fourner est comportementaliste canin, à Manage. Elle livre ses conseils pour réagir au mieux face à un chien : "En aucun cas, il ne faut courir. Parce que cela se transforme alors en une course-poursuite. Il faut se figer. C’est comme cela dans la nature. Un animal traqué se fige. Il devient alors invisible pour le prédateur qui le poursuit et qui ne le voit plus et s’en désintéresse". Il existe ensuite des gestes d’apaisement : "On peut par exemple bailler, tourner le dos à l’animal, pour lui montrer qu’on n’est pas dans la recherche du conflit. Il ne faut surtout pas le regarder dans les yeux pour ne pas le défier". Que faire, toutefois, si l’animal passe à l’action et s’en prend à vous ? "Je sais que c’est très difficile dans ces circonstances, mais il faut s’efforcer de garder son calme et de ne surtout pas montrer sa peur à l’animal. Se figer, c’est le meilleur conseil que je puisse donner. Ne pas le regarder".