"Quel club de Pro League aurait le plus besoin d'Eden Hazard ? Le Standard, en termes de créativité", repond Philippe Albert

Alors qu’il n’a toujours pas choisi s’il continuait ou arrêtait sa carrière, Eden Hazard pourrait-il faire un tour en Pro League ? Philippe Albert a répondu à cette question lors du Facebook live de La Tribune, lundi.

Eden Hazard ferait-il du bien à l’un de nos clubs de Pro League ? "Il ferait du bien à tous les clubs, c’est certain. Et celui qui en aurait le plus besoin, quand on voit la pauvreté créative au milieu de terrain, ce serait le Standard", répond directement Philippe Albert.

Voir Hazard en Pro League, ce serait sans doute compliqué à réaliser, mais par contre, ce serait une belle vitrine pour notre championnat : "Eden, s’il a envie de rejouer et d’avoir un ultime défi, pourquoi ne pas revenir au niveau du championnat de Belgique qu’il n’a jamais connu. Ce serait quelque chose d’absolument incroyable au niveau de la publicité pour notre football. Mais bon, tout dépend de lui en fait. Et il faut respecter sa décision", conclut Philippe Albert.