Quel club a le plus dépensé pour constituer son noyau ? Manchester United en tête, le FC Bruges loin devant en Pro League

Le mercato estival étant terminé, c'est l'heure de faire les comptes... Dans sa lettre hebdomadaire, l’Observatoire du football CIES a fait le point sur le classement des équipes - du monde entier ! - qui ont dépensé le plus (les indemnités de transferts et les éventuels bonus inclus ainsi que les montants des prêts) pour recruter les joueurs actuellement présents dans leur noyau.

Sans surprise, on retrouve un club de Premier League à la première place. Mais son identité va peut-être vous surprendre, puisqu'il s'agit de Manchester United, dont l'unique trophée remporté ces cinq dernières années est la Coupe de la Ligue en 2023.

Les Red Devils (1,150 milliard d'euros) font partie du quatuor qui a dépensé plus d'un milliard d'euros pour constituer son noyau actuel. Ils sont accompagnés par Chelsea (1,134 milliard d'euros), Manchester City (1,042 milliard d'euros) et le PSG (1,000 milliard d'euros).

Suivent trois autres clubs de Premier League, Arsenal (836 millions d'euros), Tottenham (829 millions d'euros) et Liverpool (770 millions d'euros).

Le premier club espagnol apparaît ensuite, le Real Madrid (708 millions d'euros). Les Madrilènes, en huitième position de ce classement mondial, devancent largement leurs voisins de l'Atlético (387 millions d'euros), talonnés par le FC Barcelone (375 millions d'euros). Entre ces deux valeurs sûres du football européen, on retrouve... Al-Hilal (382 millions d'euros), le nouveau club de Neymar en Arabie saoudite.

Ceux qui ont dépensé le plus pour constituer leur effectif actuel dans les autres pays ? Le Bayern Munich en Allemagne (481 millions d'euros), la Juventus en Italie (471 millions d'euros), l'Ajax Amsterdam aux Pays-Bas (236 millions d'euros), Flamengo au Brésil (163 millions d'euros), le FC Porto au Portugal (152 millions d'euros) et le RB Salzbourg en Autriche (119 millions d'euros).

Juste derrière, on retrouve le FC Bruges (117 millions d'euros), présent à la 63e place mondiale. En Pro League, les Blauw & Zwart devancent - et de loin ! le Racing Genk (76 millions d'euros) et l'Antwerp (57 millions d'euros).

Les autres clubs belges ne figurent pas dans le Top 100 mondial... au contraire de 19 des 20 clubs de Premier League, puisque Luton Town est le seul absent ! 15 clubs de Serie A, 12 clubs de Liga, 11 clubs de Ligue 1et 4 clubs de Pro League saoudienne font également partie du Top 100 mondial.