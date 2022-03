Quel centre de vaccination accessible en avril en province de Liège ?

Y a-t-il encore des centres de vaccination ouverts dans notre région ? Après la campagne massive de vaccination, le nombre de centre de vaccinations se réduit en effet chaque semaine.

En Wallonie, 9 centres resteront ouverts à partir du mois d’avril, dont 3 en province de Liège (un dans chaque arrondissement).

IL s’agit de :

L’ancien Décathlon, en Féronstrée, à Liege ;

Le hall sportif du Paire à Pepinster (ce centre sera ouvert le vendredi 1er et le samedi 2 avril, le samedi 9 avril, et à partir du lundi 11 avril, tous les lundis et samedis, lundi 18 avril excepté) ;

Le centre Nobel à Huy.