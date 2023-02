Quel cadre de vie à Bruxelles d’ici 2050 ? Un conseil de citoyens a tenu sa première réunion ce samedi

Le conseil citoyen devra élaborer une série de recommandations concrètes pour le gouvernement bruxellois d’ici quatre mois. Un comité de suivi vérifiera ensuite si le gouvernement donne effectivement suite à ces propositions.

L’opportunité de participer activement aux grands enjeux climatiques

"Ce conseil donne aux Bruxellois l’opportunité de participer activement aux grands enjeux climatiques de leur ville. On a ainsi une idée claire de la perception collective des thématiques et on peut travailler de manière ciblée", a commenté, à l’issue de cette première journée, Benoît Verhulst, l’un des animateurs de l’initiative.