Quel bulletin pour Remco Evenepoel, septième du Tour de San Juan ? "Ce n'était qu'une course de préparation, la condition est là"

Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a terminé le Tour de San Juan, sa première course de la saison, à la septième place du classement général.

Mais l'essentiel est ailleurs pour le Champion du Monde, qui a profité de l'épreuve sud-américaine pour accumuler les kilomètres tout en évitant les chutes. On ne le reverra sans doute pas dans un peloton avant l'UAE Tour, qui débutera dans trois semaines à Abu Dhabi.

"Remco a passé une bonne semaine, dans de bonnes conditions, analyse notre consultant Gérard Bulens. Il a montré à deux ou trois reprises que la condition était là. Je pense franchement que le plus important pour lui, c'était de sortir indemne de ces sept étapes. Quand vous êtes Champion du Monde, quand vous avez gagné un Monument et un Grand Tour, aller gagner sa première course de l'année, cela n'a plus la même valeur ni le même goût. C'était une vraie préparation pour Remco, il s'en sort avec une semaine à haut rythme, et je pense que c'est ce qu'ils étaient venus chercher ici."

Avant le Giro, son grand objectif de ce début de saison, le vainqueur de la dernière Vuelta disputera encore deux épreuves d'une semaine : l'UAE Tour et le Tour de Catalogne. Mais aucun contre-la-montre ne figure au programme de ces deux courses... alors qu'il y en aura trois sur le Tour d'Italie.

"Selon moi, ce n'est pas un problème, reprend Gérard Bulens. Le chrono est un exercice individuel, on peut s'y préparer seul. Remco est un spécialiste, et ce n'est pas comme une ascension en montagne : là, il faut avoir grimpé avant, il faut avoir multiplié les accélérations dans la montagne à un rythme de compétition. Le contre-la-montre, c'est différent, et je pense que ce ne sera pas dommageable du tout."