Quel budget prévoir pour l’achat d’une voiture électrique ?

Un Belge sur quatre aurait l’intention d’acheter une voiture électrique dans les cinq prochaines années. Caroline Sury, journaliste à L’Écho, vous donne dans le 6/8 le prix d’achat minimum nécessaire et les différentes autonomies disponibles.

Le principal obstacle à l’achat d’une voiture électrique, c’est le prix, même si le Belge est prêt à payer plus que pour une voiture thermique.

D’après Touring et Europe Assistance, le budget moyen que le Belge est prêt à mettre est de 27.000 euros. Problème : dans les 20 voitures les plus vendues actuellement en Belgique, deux se situent entre 30 et 40.000, et toutes les autres sont encore plus chères. À cela il faut encore ajouter les options, qui peuvent vite faire grimper les prix.

Il existe des voitures plus accessibles. La voiture 100% électrique la moins chère du marché est la Dacia Springs et coûte 21.000 euros (sans options). Mais elle n’a que 2 étoiles sur 5 au test de sécurité Euro NCAP, et son autonomie est de 230 kilomètres. Or, toujours selon Touring et Europe Assistance, le Belge aimerait surtout acheter une voiture électrique dont l’autonomie est de minimum 400 kilomètres.