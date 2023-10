Quel bilan pour "Housing First", le dispositif d’accès au logement pour les personnes sans-abris ?

Sortir de la rue, avoir son propre logement pour ensuite se reconstruire. C’est le souhait de nombreux sans abris. Mais souvent l’accès au logement est difficile. Pour leur venir en aide, un projet fédéral vise justement à faciliter l’emménagement. C’est ce qu’on appelle le "Housing First". La méthode vient de Suède et chez nous elle est appliquée depuis une dizaine d’années. Mais avec quel bilan ?

Laurent nous accueille dans son petit appartement du centre de La Louvière. Cela fait un an qu’il vit ici. Avant cela, il a passé 5 ans en rue. Alors pour lui, ce premier logement a changé beaucoup de choses. "Ca a changé du tout au tout. C’est essentiel pour avoir un bon redépart et se prouver à soi-même qu’on est digne de réintégrer la société".

Cet appartement, Laurent y a eu accès grâce au projet "Housing First". Le but : Faciliter l’accès au logement. Le sans-abri en reste responsable. Il paye son loyer mais en contrepartie il est encadré par une équipe de professionnel. Charline Candotti est travailleuse sociale au relais social de La Louvière. Elle suit la situation de Laurent au jour le jour. "On l’accompagne dans toutes les facettes de sa vie. Que ce soit au niveau paiement des factures. Laurent avait des dettes donc on a été en médiation de dettes. Parfois ça peut être des visites pour des soins de santé. On l’aide, mais c’est toujours suivant ses besoins".