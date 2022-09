Quel bilan humain, civil et militaire, de la guerre en Ukraine ?

Parmi les questions qui hantent le conflit armé entre la Russie et l’Ukraine, il y a celle-ci : combien d’hommes et de femmes ont déjà perdu la vie dans cette guerre qui fait rage depuis près de sept mois ? Comme souvent question simple, réponse compliquée. Chiffres officiels, chiffres officieux, estimations, la réponse n’est pas du tout évidente, tant pour les victimes civiles que militaires.

