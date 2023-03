Quel avenir pour Rik De Mil à la tête de Bruges ? "J’ai rendez-vous demain avec la direction brugeoise"

Première mission réussie pour Rik De Mil. Le coach ad interim du Club de Bruges a mené les Brugeois vers la victoire face au Standard (2-0).

L’ex-assistant de Scott Parker était heureux de la prestation de ses joueurs : "J’avais à mes gars qu’on joue en équipe offensivement mais aussi défensivement. Je pense que défensivement on a vraiment été très très fort. On aurait peut-être pu presser plus haut en deuxième période. Mais globalement je suis fier de mon équipe."

Cela dit pas de quoi s’emballer. Rik De Mil veut garder les pieds sur terre : "Je ne suis pas le genre de coach qui dira, après une victoire, que j’ai une équipe fantastique, et après une défaite que tout est vraiment négatif. Il faut rester nuancé. On a gagné face au Standard. Je suis fier, mais à présent c’est le prochain match qui est important". Un match samedi prochain en déplacement à Courtrai.