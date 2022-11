Quel avenir pour Mattia Binotto malgré la saison "fantastique" de la Scuderia ? "Ferrari, c’est beaucoup de passion, de critiques et de rumeurs"

L’avenir de Mattia Binotto à la tête de la Scuderia Ferrari a été remis en question dans la presse italienne ces derniers jours. Mais le patron de l’équipe "la plus aimée" de l’histoire de la Formule 1 ne veut pas que ces rumeurs perturbent l’équipe avant le dernier Grand Prix de la saison.

"C’est une équipe spéciale, qui engendre beaucoup de passion, mais aussi beaucoup de critiques et de rumeurs, a réagi Mattia Binotto depuis Abu Dhabi. Cela a toujours été le cas, et ce le sera encore ! Nous avons répondu à ces spéculations via un communiqué, et maintenant, le plus important pour nous est de nous concentrer sur ce week-end, et de ne pas nous laisser distraire par tout cela."

L’ingénieur italien a également dressé le bilan de la saison de la Scuderia Ferrari, qui a semblé en mesure de jouer le titre en début d’année avant de laisser filer Max Verstappen et Red Bull.

"Globalement, cette saison a été fantastique pour l’équipe, a repris Mattia Binotto. Nous avons de nouveau été compétitifs, ce qui était notre objectif principal. On avait une voiture fantastique en début de saison, et personne ne s’attendait à voir Ferrari aussi fort ! Cela démontre que nous avions fait du très bon boulot pour préparer 2022. La voiture était rapide, mais la saison n’a pas été parfaite, on a connu beaucoup de hauts et de bas. Il y a certaines choses qu’on aurait pu mieux faire, et aujourd’hui, la voiture n’est plus la plus rapide du plateau. On sait qu’on doit s’améliorer, qu’on doit faire certaines choses différemment. La voiture doit être plus rapide, c’est la base pour gagner des courses. On aura beaucoup de boulot cet hiver, mais en équipe, on réussira à redresser le tir."