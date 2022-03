Quel avenir pour les berges et vallées wallonnes après les inondations ?

La reconstruction doit permettre de faire face à de nouvelles inondations et de limiter les dégâts. Pour beaucoup de spécialistes, il faut rendre de la place à la rivière et dégager des zones pour permettre à l’eau de s’écouler en cas de crues. Mais cela est plus compliqué dans une vallée comme la Vesdre, très étroite.

"Il faut aménager les espaces et penser à toutes les pistes possibles. On peut transformer des parkings et des friches industrielles en parcs. Ces grands espaces seraient naturellement inondés en cas de crue. Ces zones seraient des tampons, des fusibles pour limiter les dégâts, et le reste de l’année, ce seraient des parcs et des espaces verts dédiés aux riverains" explique Joël Privot, urbaniste à l’Université de Liège. Ces zones auront un rôle essentiel pour les communes en aval. "Ça diminue la force du courant et la hauteur de l’eau et donc limite les dégâts sur les maisons et villages plus bas".

D’autres pistes sont envisageables comme élargir les cours d’eau ou abaisser le niveau de certains champs pour permettre à l’eau de s’y engouffrer plus rapidement lors d’inondations.

L’objectif est de donner une nouvelle identité aux vallées wallonnes. De les adapter pour que nous vivions avec les inondations au lieu de les redouter.