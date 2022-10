Quel avenir pour le TCE, ce traité discret mais important qui protège les énergies fossiles ?

Quitter le traité, est-ce une option ? C’est le choix qu’a adopté l’Italie. La chambre basse du Parlement polonais a aussi voté pour quitter le traité. Mais un départ ne suspend pas tous ses effets : une clause prévoit qu’un pays peut se voir demander des compensations pendant 20 ans après son retrait du TCE. Comment contourner l’obstacle ?

La Commission européenne, elle, prône une réforme du traité et a remis des propositions en ce sens. De longues négociations pour réformer le texte ont débuté en 2019 et se sont achevées en juin dernier. Le site du TCE parle d’un traité plus flexible, plus en phase avec les enjeux climatiques et d’un arbitrage de conflit plus transparent.

Des voix sceptiques s’élèvent déjà parmi les détracteurs du texte, doutant que ce projet de réforme soit suffisant. Il sera soumis à l’approbation des Etats membres de l’UE, puis signé par des Etats du TCE le 22 novembre prochain.

Est-ce un changement de fond ou de façade qui se prépare ? Quel Etat y verra une levée de verrou ? Qui signera ?

L’automne sera décisif pour l’avenir de ce traité aussi discret qu’influent.