Quel avenir pour le Standard version 777 Partners ?

L’arrivée de l’investisseur américain 777 Partners il y a 1 an avait plutôt suscité l’enthousiasme. On parlait d’un groupe avec les reins solides, la volonté d’investir, possédant plusieurs entités dans le Sport avec donc des possibilités de collaborations avec certains clubs, … Qui plus est, l’équipe recomposée conservait pas mal d’anciens présents dans l’organigramme du Standard, un Pierre Locht, grand dirigeant en devenir pour assurer le relais et un Fergal Harkin convaincant en directeur sportif.

Ces impressions ont d’ailleurs été confirmées positivement avec la saison réalisée sous la houlette de Ronny Deila.

Mais depuis le début de cet exercice et le départ du coach emblématique, les observateurs sont perplexes et les supporters inquiets.

Le Standard réalise un de ses pires débuts de saison. 0 victoire, 1 point, 3 défaites sur le plus petit écart, 1 but inscrit après 4 journées de championnat, c’est catastrophique. Par ailleurs, ce que l’on voit sur le terrain n’est pas de nature à rassurer. Il ne s’agit pas d’une équipe qui a besoin d’un déclic mais d’une équipe qui n’existe pas encore.

Hoefkens cherche mais ne trouve pas encore de solution. Le passage à une défense à 3 apporte au moins un peu de stabilité et heureusement Vanheusden réussit plutôt son retour et Bodart est en forme. Par contre devant c’est le néant et au milieu aussi.

Mais il est bien sûr encore un peu tôt pour déjà condamner le projet dans son entièreté. Il faudra encore attendre quelques mois pour savoir s’il s’agit d’un début de saison manqué ou d’une saison ratée pour les Liégeois. La vérité d’un jour a déjà joué pas mal de mauvais tours aux analystes et Nostradamus du football.