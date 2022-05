Quel avenir pour le palais abbatial de Saint-Hubert ?

Après le départ des archives de l’Etat et bientôt du département culturel de la province, Idelux dispose de six mois pour trouver de nouvelles fonctionnalités au palais abbatial de Saint-Hubert.

Une convention lie désormais l’intercommunale à la Régie des bâtiments, propriétaire du site. Le secrétaire d’Etat Mathieu Michel l’a annoncé vendredi, l’ambition est donc de donner une seconde vie à plusieurs bâtiments présents dans le centre de la capitale européenne de la chasse et de la nature :

"Certainement le palais abbatial, mais aussi l'ancienne gendarmerie et le centre administratif. L'idée est de redonner vie à des bâtiments à l'abandon, et pour lesquels il n'y a pas de fonction spécifique. Derrière cette convention, nous voulons identifier comment Saint Hubert et ses bâtiments remarquables, vont servir de nouvelles fonctions en matière de tourisme, de culture et d'économie. Une des pistes que nous envisageons, sont des supports au télétravail. Ce coworking qui a pris une place importante dans notre pays. Et donc avoir à Saint-Hubert des espaces qui permettent à des fonctionnaires du fédéral, des provinces, des régions, de trouver des espaces de travail complètement adaptés quand ils sont en télétravail, c'est aussi une part de notre responsabilité."