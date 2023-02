Quel avenir pour la séniorie de Sainte-Ode ?

Dans quelques semaines, les résidents de la séniorie de Sainte-Ode déménageront au sein de la nouvelle maison de repos située à Amberloup. Qu'adviendra-t-il de ce bâtiment particulièrement vétuste géré par l'intercommunale Vivalia ?

La séniorie dont nous parlons se situe à quelques mètres du château du Celly où un vaste projet touristique a été annoncé, et pourrait être rachetée dans ce cadre par le promoteur, la société Mamm-Ut Invest.

Comme l'indique le compromis de vente du domaine du Celly, le promoteur se voit accorder un droit de préférence pour l'acquisition du bâtiment, et ce "étant donné qu'il est enclavé au sein du site", explique la députée provinciale au tourisme, Marie-Eve Hannard. "En attendant, il n'y aura pas de travaux qui seront réalisés. Il sera remis tel quel à la vente".

Pour le collectif Celly-C-Nous, voir ce bâtiment laissé à l'abandon pendant un certain temps ou tomber dans l'escarcelle du promoteur n'est pas de nature à rassurer puisque le projet touristique actuel est déjà jugé démesuré. "C'est que, si le projet se dit "phasé", il vise quand même un projet de masse jusqu'à 50 gîtes, 700 personnes sur le site, avec un hôtel, etc", confie Fabian Maziers, membre du collectif. "Il y a beaucoup d'incertitudes, et de politiciens qui semblent défendre le projet en trouvant que c'est un plus pour l'environnement. Je ne vois pas trop comment ils peuvent expliquer ça ni le justifier".

Dans un premier temps, le promoteur compte déposer une demande de permis pour 14 logements dans le courant du mois de mai. "L'étude d'incidences est finalisée", nous confirme Marie-Eve Hannard.