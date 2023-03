Quel avenir pour l’électricité coopérative en Wallonie et à Bruxelles ?

Quid d’une petite éolienne pour alimenter un quartier ?

Le premier pas est de regarder s’il n’y a pas déjà une coopérative existante et de voir ce qui se fait déjà afin de se donner toutes les chances d’un projet viable dans le temps. L’avantage de la coopérative est de maximaliser les chances de réussites d’un projet. Lorsque des personnes se regroupent, la dynamique sociale la plus recherchée est la volonté de ‘faire du commun’. Le collectif gère une ressource et définit ses propres règles pour la gérer et se la répartir le plus équitablement possible.

"Nous avons la volonté de pouvoir maîtriser le prix de production, afin d’offrir le prix réel et le plus juste. En 2022, en Wallonie, nous avons la carte tarifaire la plus avantageuse" assure Rémi Lappe de Cociter.

En outre, sur le marché de l’énergie, il faut à chaque minute un équilibre entre l’énergie produite et distribuée. Or, le vent n’est pas présent en permanence pour les éoliennes.