Quel avenir pour Felix Gall après son excellent Tour de France ? AG2R veut "construire dans la durée"

"Il a commencé le Tour gentiment, sans qu’on lui mette de pression et sans considérer que c’était un leader", explique Lavenu. "Puis on s’est aperçu petit à petit qu’il parvenait à suivre les meilleurs, jusqu’à suivre les tous meilleurs coureurs dans la dernière semaine."

"C’est un garçon qui monte en puissance, qui se révèle comme un grand grimpeur. Pour le futur on peut envisager de très belles choses avec lui. On va construire dans la durée avec ce garçon. À nous de le façonner et de l’amener au plus haut niveau."