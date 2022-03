Quel accès aux soins de santé pour les femmes migrantes ?

L’association féministe Femmes et Santé, accompagnée des réalisatrices Anaïs Carton et Pauline Fonsny, se sont penché les conditions d’accès aux soins de santé dans les centres fermés et plus particulièrement au sein du centre fermé pour femmes de Holsbeek qui a été inauguré le 7 mai 2019. Au travers de photographies et de témoignages de détenues et de professionnel·les du soin, l’exposition "Détention et santé sous le prisme du genre" visibilise les conditions d’enfermement des femmes migrantes en Belgique et questionne leurs conditions d’accès aux soins de santé. Elle aura lieu du 10 mars au 3 avril 2022 à la Maison du Livre et accueillera également les maquettes des centres fermés à Steenokkerzel, réalisées par Céline de Vos à l’initiative du collectif Getting The Voice Out qui soutient les luttes à l’intérieur des centres en faisant sortir la voix des personnes détenues.

"Il ressort différents constats de ces témoignages", explique Manoë Jacquet de l’asbl Femmes et Santé. "Les médecins nous disent par exemple que certains soins de santé sont bien prodigués en centres fermés, que les locaux sont très propres, etc. Là où cela se complique, c’est au niveau des soins reproductifs et sexuels, alors que beaucoup de femmes migrantes ont vécu des violences genrées et ont besoin de ce type de soin. On sait que les femmes en général sont victimes de violences gynécologiques qui les humilient. Les femmes migrantes cumulent ces violences sexistes avec des violences racistes."