Quel accès à la culture pour les femmes incarcérées ?

Parmi les associations externes qui proposent des activités culturelles en prison, on retrouve le SLAJ-V, le service laïque d’aide aux justiciables et aux victimes. Cette asbl organise plusieurs ateliers artistiques et formations qualifiantes à destination des détenu·es.

"Pour les femmes, en plus des formations actuelles, nous allons bientôt mettre en place une formation en techniques de base en photographie et des ateliers théâtre", explique Amandine Jansen, chargée de projets. L’association mène également en prison les rencontres socio-culturelles Escapades en partenariat avec le Music Projects for Brussels. "Le projet a pour intention de rendre la musique classique plus accessible en proposant une dimension de réinsertion."

Comme Martina Di Marco, Amandine Jansen pointe les difficultés quant à l’organisation de ces activités en contexte carcéral. "Il y a de nombreux freins, notamment le manque de budget, les problèmes de sous-effectif parmi les agent·es, ce qui impacte les possibles déplacements des détenues et le lien qu’il faut recréer à chaque changement de personnel…"

À savoir, en prison, les plannings sont plus chargés qu’on ne le pense, mais tout est extrêmement réglementé. Entre le travail, le préau, les visites et les activités des services externes ; il peut y avoir des conflits horaires ce qui constitue également un frein…

La professionnelle observe par ailleurs parfois un manque de communication entre les services externes, le personnel pénitentiaire et les personnes incarcérées. "Nous n’avons jamais la certitude que l’information arrive jusqu’à la détenue. C’est complexe, mais en tant qu’externes, nous n’avons d’autre choix que de lâcher prise et de faire avec un système qui fonctionne mal. Malgré tout, nous œuvrons au maximum pour mener à bien les projets, et quand ça marche, c’est passionnant. Il y a un contact très direct, très vrai avec les femmes."