Quel abonnement train/tram/bus choisir pour nos étudiants ?

Gratuit avant 12 ans ? Pas vraiment…

La SNCB permet aux enfants en dessous de 12 ans de voyager gratuitement s’ils sont accompagnés d’un voyageur de 12 ans ou + muni d’un titre de transport valable en 1e et 2e classe. Gratuité pour maximum 4 enfants. Pas besoin de ticket.

Seuls les enfants bénéficiant de la carte famille nombreuse voyagent gratuitement, accompagnés ou non.

S’ils voyagent seuls, ils doivent se munir d’un KIDS TICKET, un ticket au tarif réduit, soit -50%. Mais souvent le Youth Multi appelé anciennement GO pass est plus avantageux quand la distance parcourue est (plus) longue.

Le tarif étudiant et jeune à la SNCB est jusque 26 ans !

Pour le TEC et la STIB, c’est 24 ans.