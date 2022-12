"Quel a été le timing précis de l'annonce de Martinez aux joueurs ?"

Pour Nordin Jbari, cette élimination était prévue : "On est éliminé après un bon match. Les Diables Rouges ont eu une réaction par rapport à eux-mêmes d'abord, mais aussi par rapport au peuple belge. Malheureusement pour nous, pour eux, ça n'a pas suffit. On est tombé sur des bons Croates et sur un grand Modric. Pour moi, c'est l'homme du match. On pourra aussi parler de Lukaku. On a pourtant eu des occasions pour marquer."

Insuffisant, c'est le mot qui vient immédiatement à la bouche de Pascal Scimè : "On devait gagner mais on ne l'a pas fait. Ça se limite à ça. C'est le meilleur match de la Belgique depuis longtemps, depuis l'Euro peut-être. Il aura peut-être fallu perdre contre le Canada pour nous réveiller. On est éliminé avec 4 points sur 9. C'est un échec mais pas la honte totale. Mais ça fait des mois que beaucoup tiraient la sonnette d’alarme."

Nordin Jbari n'est pas tendre avec le sélectionneur : "Beaucoup ont tiré la sonnette d'alarme ? Je ne sais pas. Par contre, beaucoup se sont fait enfumer par Martinez. Nous, on n'analyse pas ce qui se passe sur un match mais dans son ensemble. A-t-il tout essayé face aux Croates ? Oui, mais j'ai bémol : quand je vois l'entrée de Lukaku, je pense qu'il était apte à commencer. Il était là quand il y avait une possibilité. Mais à chaque fois, ça n'a pas fonctionné. Le poteau, ce n'est pas possible de faire mieux. Et les autres ballons, c'est de la malchance. C'est un compétiteur doublé d'un tempérament de gagneur. Il sait qu'il aurait pu sauver la Belgique. C'est la vie d'un attaquant."

Pascal Scimè rejoint notre consultant : "La seule occasion où il doit mieux faire, c'est quand il reprend le ballon de la poitrine. On ne m'enlèvera pas de la tête que sur ce ballon, il est fautif. Son non-verbal le trahit. Mais je vous en conjure, n'allons pas imputer l'élimination de la Belgique à Romelu. S'il y a un fautif, c'est le capitaine du navire, Roberto Martinez."